У Малайзії - спалах пташиного грипу: українцям радять утриматися від поїздок

Міністерство закордонних справ України попереджає про спалах вірусу пташиного грипу в Малайзії.

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«У зв'язку зі спалахом захворювання в результаті зараження вірусом пташиного грипу типу H5N1 у декількох регіонах східного узбережжя Малайзії МЗС рекомендує громадянам України, які планують здійснити поїздки в Малайзію або вже перебувають на її території, утриматися від поїздок до штату Келантан», - йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби міністерства.

З детальною інформацією щодо аспектів безпеки перебування в цій країні можна ознайомитися на сайті посольства України в Малайзії.

У випадках потрапляння в надзвичайні ситуації, загрози життю і здоров'ю, громадянам України слід невідкладно звертатися на «гарячу лінію» Посольства України в Малайзії: +60162614707, адреса електронної пошти: emb_my@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.