Американським біохімікам вдалося одержати новий потужний антибіотик із крові гігантського варана

10:47, 20 квітня 2017
Зарубіжні новини
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Гігантські варани належать до зникаючого виду.

REUTERS

Потужний антибіотик, здатний прискорити загоєння ран, зуміли одержати американські біохіміки з крові гігантського варана, який мешкає на індонезійському острові Комодо.

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Як передає ТАСС з посиланням на газету NYT, це найбільша з нині існуючих у світі ящірок, яку іноді називають комодським драконом. Деякі представники цього виду можуть досягати 3 метрів завдовжки і важити понад 80 кілограмів.

Оскільки гігантські варани належать до зникаючого виду, вчені з Університету Джорджа Мейсона брали кров у рептилії, яка мешкає в зоопарку Флориди.

Виділена з крові варана речовина, за даними видання, виявилася вельми ефективною у боротьбі з бактеріальним зараженням. Вченим - Моніці ван Хайк і Барні Бішоп - вдалося синтезувати її аналог у лабораторії, і вона одержала позначення DRGN-1. При випробуванні на лабораторних мишах з'ясувалося, що ця речовина значно прискорює загоєння поверхневих ран, вона ефективна проти грампозитивних і грамнегативних бактерій і, крім того, розчиняє мембрани бактерій.

Дослідженням зацікавилися американські військові, які профінансували його через Агентство зі зниження військових загроз (Defence Thereat Reduction Agency).

Науковці хотіли б отримати для досліджень кров дикого варана, оскільки вважають, що вона може відрізнятися за складом від крові варана, що міститься в неволі. Дикі варани, можливо, мають більш сильний імунітет.

«Я б не відмовилася від зразка крові дикого варана, але лише за умови, що вона взята з дотриманням норм біоетики», - заявила Барні Бішоп.

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Питання про створення нових антибіотиків зараз набуло особливого значення, оскільки з'являється все більше штамів бактерій, стійких до нині існуючих засобів. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у лютому цього року склала перелік найбільш стійких до антибіотиків мікроорганізмів і закликала наукове співтовариство до розробки нових засобів боротьби з ними.

За прогнозами ВООЗ, стійкість інфекцій до антибіотиків у найближчі десятиліття матиме все більш небезпечні масштаби, і до 2050 року від захворювань, що раніше були виліковні, гинутимуть майже 10 млн осіб на рік - у 14 разів більше, ніж у даний час. При цьому сукупні економічні втрати держав, спричинені витратами на лікування хворих, до середини століття можуть перевищити 100 трильйонів доларів.

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Теги: #дослідження#антибіотики#супербактерії