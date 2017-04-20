У ВООЗ повідомили про помітні успіхи в боротьбі з "забутими" тропічними хворобами

За останні десять років різко скоротилася кількість випадків захворювання на лихоманку денге, сонну хворобу, проказу або лейшманіоз. Багатьох людей з цими хворобами, які вражали людей протягом століть, змогли вилікувати.

Читайте такожЯпонська фармкомпанія запустила масштабна клінічне дослідження вакцини проти денге«У ВООЗ зазначають рекордний прогрес в боротьбі з такими захворюваннями, як сонна хвороба і слонова хвороба», - сказала Генеральний директор ВООЗ Маргарет Чань.

«За останні 10 років мільйони людей були врятовані від інвалідності та злиднів завдяки одному з найбільш ефективних глобальних партнерств у сфері охорони здоров'я», - додала глава ВООЗ. У рамках цього партнерства донори роблять щедрі пожертви на ліки та поліпшення умов життя в країнах, де такі хвороби найбільш поширені.

У 2016 році було зареєстровано лише 25 випадків захворювань гвінейської лихоманки у людини. Кількість нових випадків африканського трипаносомоза, або сонної хвороби, скоротилася з 37 тисяч у 1999 році до трьох тисяч в 2015 році. В Омані, Марокко та Мексиці практично вдалося викорінити трахому – інфекційне захворювання, яке призводить до сліпоти. Медики в Індії, Бангладеш та Непалі досягли успіхів у боротьбі з лейшманіозом. А в Латинській Америці, скоротилася кількість випадків смерті людей проти сказу.

Однак, незважаючи на ці успіхи, люди все ще помирають внаслідок забутих тропічних інфекцій. В цілому ці захворювання становлять небезпеку для мільярда людей у 149 країнах світу.

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Причинами інфекцій є відсутність чистої питної води, погані житлові умови і низький рівень санітарії. Найбільш уразливі перед цими хворобами діти.

На сьогоднішній день понад 660 мільйонів людей у світі не мають доступу до джерел чистої питної води. Приблизно 2, 4 мільярда людей живуть в антисанітарних умовах.