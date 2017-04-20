Щоденні поїздки на велосипеді знижують ризик ранньої смерті - медики

Вчені з Університету Глазго (Великобританія) розповіли про користь їзди на велосипеді для здоров'я, пише The Telegraph.

Щоденні поїздки на велосипеді, наприклад, з дому на роботу і назад, знижують ризик ранньої смерті на 40 відсотків, ймовірність розвитку раку — на 45 відсотків, і в два рази — ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

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Таких висновків вчені дійшли в ході п'ятирічного моніторингу стану здоров'я понад 250 тисяч британців середнього віку.

За цей час померли 37 велосипедистів, проте ця кількість могла би зрости до 63, якби інші люди користувалися виключно автомобілями або громадським транспортом. Дані результати однаково вірні для чоловіків і жінок.

Фахівці відзначають, що ходьба також благотворно впливає на стан здоров'я, хоча і не так потужно, як їзда на велосипеді. Вчені закликають людей більше приділяти уваги фізичній активності.