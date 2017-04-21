Регулярне вживання солодких напоїв призводить до атрофії мозку - вчені з США

Регулярне вживання підсолоджених напоїв (наприклад, газованої води) призводить до скорочення об'єму головного мозку (особливо гіпокампу) і погіршення пам'яті, пише EurekAlert!

Про це свідчить дослідження, проведене американськими вченими. Щоденне вживання дієтичної газованої води (вона містить цукрозамінники) пов'язано з триразовим підвищенням ризику виникнення інсульту та недоумства, порівняно з режимом харчування, в якому не передбачається використання газованих напоїв.

Читайте такожПодаток на солодкі напої знизить показники захворюваності ожирінням і діабетом - ВООЗ

Таких висновків фахівці дійшли, провівши аналіз досліджень, присвячених впливу на здоров'я цукровмісних напоїв.

Дані об'єднували три групи учасників, що пройшли магнітно-резонансне обстеження. Перша група людей включала в себе близько чотирьох тисяч учасників старше 30 років, друга — приблизно трьох тисяч людей старших 45 років і третя — близько 1,5 тисячі учасників старше 60 років.

«Наші результати вказують на зв'язок між високим споживанням цукровмісних напоїв і атрофією головного мозку, в тому числі зниженням об'єму мозку і погіршенням пам'яті», — зазначив співавтор робіт невролог Меттью Пас з Бостонського університету (США).