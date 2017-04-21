В Ізраїлі розроблено технологію швидкого виявлення інфекцій у крові

Ізраїльська стартап-компанія MeMed повідомила про підписання контракту з міністерством оборони США на суму 9,3 мільйона доларів, повідомляють Новини Ізраїлю.

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Компанія, створена в 2009 році, розробила технологію швидкого виявлення інфекцій, що дозволяє лікарям скоротити час прийняття рішень щодо вибору необхідних антибіотиків та їх дозування.

У рамках контракту MeMed буде займатися розробкою другого покоління аналізів крові, що дозволяють швидко визначити, чи є причини захворювання вірусними або бактеріальними.

Зазвичай аналіз на наявність інфекції займає кілька днів, тоді як технологія MeMed дозволяє отримати відповідь за лічені години. Нове покоління аналізу повинен буде давати відповідь вже протягом декількох хвилин.