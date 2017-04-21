У США схвалено використання електростимуляторів для лікування головного болю

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) зареєструвала неінвазивний медичний пристрій для лікування кластерного головного болю. Пристрій gammaCore знижує вираженість болю шляхом електростимуляції блукаючого нерва, повідомляє MedicalXpress.

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Технологія gammaCore виробляється американською компанією в галузі нейронаук та технологій компанії електрокор. Схвалення FDA в gammaCore було засновано на двох клінічних дослідженнях, які підтвердили ефективність пристрою (порівняно з плацебо) щодо зниження кластерного головного болю. Дослідження серед 85 пацієнтів показали, що застосування пристрою знижується вираженість болю на 34,2% (у плацебо-групі показник склав 10,6%). Як було показано ще в одному випробуванні (27 пацієнтів), напад кластерного головного болю проходив через 15 хвилин у 47,5% користувачів gammaCore, і лише у 6,2% пацієнтів з плацебо-групи.

В FDA підкреслили, що електростимулятор не повинен використовуватися пацієнтами з імплантами (зокрема, з кардіостимуляторами), а також з клінічно значущою гіпертонією, гіпотонією, брадикардією або тахікардією. Крім цього, gammaCore не рекомендований для людей з імплантованими металевими медвиробами в ділянці шиї, дітей і вагітних жінок.