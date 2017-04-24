У світі зростають показники смертності внаслідок гепатиту - ВООЗ

Приблизно 325 мільйонів жителів планети є носіями хронічної інфекції, викликаної вірусами гепатиту В або С. Але переважна більшість з них навіть не здогадується про свій стан, оскільки не мають можливості пройти тест і отримати лікування. Про це йдеться в новій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Його автори зазначають, що у світі зростає смертність від гепатиту. Так, в 2015 році було зафіксовано 1,34 мільйона випадків смерті, що можна порівняти з числом випадків смерті від туберкульозу і ВІЛ. Але якщо смертність, пов'язана з ВІЛ та туберкульозом, знижується, то показники смертності від гепатиту продовжують збільшуватися: в період з 2000 по 2014 роки зростання склало 22%.

Крім того, зростає кількість нових випадків зараження. У 2015 році заразилися гепатитом В 1,75 мільйона чоловік, а число живуть з гепатитом с досягло 71 мільйона чоловік.

При цьому в 2015 році лікарям вдалося поставити діагноз лише 9 % заражених гепатитом В і 20 відсоткам заражених гепатитом С. І тільки 8 відсотків (1,7 млн. чоловік) і 7 відсотків (1,1 млн. осіб), відповідно, почали курс лікування в тому ж році.

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Однією з головних причин поширення вірусу гепатиту C є нестерильні умови в ряді установ охорони здоров'я, а також багаторазове використання шприців для введення наркотиків. Найважча ситуація спостерігається на сході Середземномор'я, де цей вірус діагностовано у 2,3 відсотка населення (15 млн. чоловік). Примітно, що навіть в Європі показники захворюваності гепатитом C вища, ніж в країнах Африки, - 14 млн. осіб проти 11 млн. осіб, відповідно.

ВООЗ планує забезпечити діагностику 90 відсотків і необхідне лікування 80 відсотків носіїв вірусу гепатиту B або C до 2030 року. Саме на ці два типи вірусу доводиться 96 відсотків смертей від гепатиту.