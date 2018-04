Вино спричинює розвиток шкірних захворювань на обличчі жінок - вчені

Американські вчені з'ясували, що жінки, які вживають біле вино і лікери, частіше страждають від проблем зі шкірою обличчя, пише Journal of the American Academy of Dermatology.

Читайте такожВчені назвали продукти, які можуть викликати мігрені

Дерматологи з Університету Брауна (штат Род-Айленд) довели причинно-наслідковий зв'язок вживання жінками алкоголю та розвитку розацеа – захворювання, що характеризується подразненням і почервонінням шкіри обличчя, а також висипаннями яскраво-рожевого кольору.

Дослідники за 14 років – з 1991 по 2005 роки – зібрали дані про стан здоров'я близько 83 тисяч жінок і кількості вживаного ними алкоголю. Майже у п'ять тисяч з них була діагностована розацеа.

З'ясувалося, що вживання більше п'яти склянок білого вина на тиждень підвищує ризик розвитку цього захворювання на 49%, а трьох склянок – на 14%.

За словами дерматологів, такий взаємозв'язок можна пояснити тим, що споживання білого вина ослаблює імунну систему та розширює судини, що призводить до почервоніння і сприяє розвитку захворювання.