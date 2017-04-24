На проекти з порятунку матерів і дітей планується виділити близько $ 27 мільярдів - ООН

У Вашингтоні Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в якості співголови приєднався до Групи високого рівня, якій доручено домагатися реалізації стратегії «Кожна жінка, кожна дитина». Про це глава ООН оголосив «на полях» Весняних зустрічей групи Світового банку, повідомляє Центр новин ООН.

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Антоніу Гутерріш закликав лідерів всіх країн подвоїти зусилля, спрямовані на зміцнення здоров'я жінок, дітей і підлітків, що, за його словами, допоможе домогтися стабільності і сталого соціального розвитку в світі.

«Світу неможливо досягти без розвитку, а розвиток неможливий, якщо не забезпечити благополуччя і здоров'я населення і не поліпшити становище жінок, дітей і підлітків. Без цього неможливо побудувати краще майбутнє для всіх людей», - сказав глава ООН.

Генеральний секретар буде очолювати Групу високого рівня спільно з президентом Чилі і прем'єр-міністром Ефіопії.

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Ініціатива «Кожна жінка, кожна дитина» була схвалена в 2010 році на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Її мета - шляхом збільшення фінансування та покращення системи надання медичних послуг запобігти смертям сотень тисяч жінок під час вагітності та пологів і мільйонів дітей у віці до п'яти років.

За останні сім років до ініціативи приєдналися 60 країн світу та сотні партнерів з приватного сектора. Вони пообіцяли виділити на проекти з порятунку матерів і дітей близько 27 мільярдів доларів США.