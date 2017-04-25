Всесвітній день боротьби проти малярії: 70 % жертв у країнах Африки - діти

Як пише Центр новин ООН, щодві хвилини через малярію помирає одна дитина.

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Протягом останніх років людство досягло великих успіхів у боротьбі з малярією. Однак це захворювання все ще продовжує загрожувати здоров'ю населення в багатьох країнах світу і щороку забирає мільйон життів.

За даними ВООЗ, щороку сотні мільйонів сімей в Африці в рамках проектів ООН отримують оброблені інсектицидами протимоскітні сітки. Саме завдяки використанню таких сіток з 2001 року в країнах Африки на південь від Сахари вдалося запобігти 663 мільйонам випадкам захворювань на малярію.

Однак, як зазначають у ВООЗ, 43 відсотки людей, схильних до ризику захворіти малярією в цьому регіоні, не мають ані таких сіток, ані протимоскітних розпилювачів. У 69 відсотків вагітних жінок в 20 країнах Африки немає доступу ні до одного з трьох рекомендованих ліків від малярії.

На країни Африки на південь від Сахари припадає 90 відсотків усіх випадків захворювання малярією в усьому світі і понад 90 відсотків всіх випадків смерті від неї. 70 відсотків жертв малярії в країнах Африки на південь від Сахари - діти.

«ВООЗ рекомендувала ефективні засоби, завдяки яким вдалося досягти значних успіхів у боротьбі з малярією, але сьогодні потрібен новий ривок у сфері профілактики, особливо в Африці», - заявила Генеральний директор ВООЗ Маргарет Чань .

Згідно з останніми даними ВООЗ, в 2015 році було зареєстровано 212 мільйонів нових випадків малярії та 429 тисяч випадків смерті від неї.

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У травні 2015 року Всесвітня асамблея охорони здоров'я прийняла Глобальну технічну стратегію ВООЗ по малярії — нову «дорожню карту», розраховану на 15 років. Ця стратегія передбачає досягнення до 2030 року 90-відсоткового скорочення захворюваності малярією і смертності від неї.

Всесвітній день боротьби проти малярії відзначається 25 квітня. Він був заснований державами-членами ВООЗ на сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в 2007 році.