Вчені виявили, що бета-адреноблокатори мають протиракові властивості

Виявляється, карведилол здатний захистити клітини від пов'язаного з раком шкіри ушкодження УФ-випромінюванням. Вчені мали на меті з'ясувати, чи підвищують карведилол і схожі бета-адреноблокатори ризик розвитку раку, пише Zee News.

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Експериментатор випадково оцінив протиракову активність ліки. Це і стало причиною відкриття - карведилол зменшував ризик раку шкіри. Потім дослідники провели експерименти з культурами клітин і мишами. Клітини шкіри і гризунів без шерсті піддавали впливу небезпечного ультрафіолету B (UVB).

Вчені з'ясували, що карведелол захищав ДНК від ушкоджень. Також він перешкоджав загибелі клітин, викликаної UVB. Крім того, у піддослідних тварин, яким давали карведилол після впливу UVB, зменшилися тяжкість і кількість пухлин порівняно з мишами, що не отримували препарат. За словами дослідників, карведелол виявився ефективнішим, ніж сонцезахисний крем.