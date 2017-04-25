Хронічне недосипання призводить до серйозних проблем у здоров'ї підлітків - медики

Фахівці Американської академії медицини сну (The American Academy of Sleep Medicine) заявили, якщо в середній і старшій школі уроки будуть починатися не раніше половини дев'ятого, то це допоможе підліткам до початку навчального дня бути активними, здоровими і готовими до навчання, пише Reuters.

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У 13-18 років, розповів Натаніель Вотсон (Nathaniel Watson) з Університету штату Вашингтон (University of Washington), людина повинна спати по 8-10 годин на день, але через зсув біологічних годин, що відбувається в період статевого дозрівання, більшість підлітків засинають пізно. В результаті вони страждають від недосипання, так як рано вранці змушені прокидатися і йти в школу.

Наслідки недосипу у підлітків можуть бути найрізноманітнішими. Нестача сну призводить до розвитку ожиріння, серцево-судинних захворювань, порушень метаболізму, поганої успішності в школі, депресії, травм, також може з'явитися схильність до суїциду. Дослідження виявили, що пізній початок уроків дійсно допомагає – діти, яким не потрібно прокидатися дуже рано, рідше запізнюються на заняття або прогулюють їх, не сонні протягом дня, а також менш тривожні. У США, де у багатьох підлітків є водійські права та власне авто, перенесення початку уроків на годину пізніше на 16% знижувало ризик потрапити в аварію.

Крім усього іншого, вчені радять за півгодини до сну повністю відмовитися від всіх електронних пристроїв і виключити використання смартфонів вночі.