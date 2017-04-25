У Сирії внаслідок авіаудару зруйновано лікарню, загинули пацієнти

Жертвами повітряного удару в провінції Ідліб стали більше десяти мирних жителів, у результаті бомбардувань також постраждала лікарня, повідомляє Reuters з посиланням на дані сирійської опозиції.

Один із снарядів впав на територію лікарні, повідомив агентству один із співробітників клініки, внаслідок чого загинуло 14 осіб, в їх числі - пацієнти.

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У той же час, за даними Сирійської наглядової ради з прав людини (SOHR), повітряний удар не спричинив людських жертв, проте будівлю лікарні дійсно було зруйновано. При цьому SOHR повідомляє про кілька інших бомбардувань по позиціях повстанців недалеко від лікарні, в результаті яких загинули 12 осіб, серед яких - мирні жителі.