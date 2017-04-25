Дослідження виявило нову надкорисну властивість ходьби

Вчені з Університету Хайлендс (США) виявили нову корисну властивість ходьби, пише EurekAlert!. Вони виявили, що ходьба сприяє припливу крові до головного мозку і, як наслідок, поліпшенню пам'яті й пізнавальних здібностей людини. Цей ефект виявляє себе менше, ніж при бігу, але значно сильніше виражений, ніж при їзді на велосипеді.

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Таких висновків автори дослідження дійшли в ході спостереження за 12 здоровими молодими людьми. Добровольці переміщалися з постійною швидкістю близько метра в секунду, перебуваючи у суворо вертикальному положенні. Кровопостачання головного мозку відстежувалася ультразвуком.