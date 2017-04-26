Недоїдання і ожиріння в Латинській Америці досягли безпрецедентних масштабів

Як занадто огрядні, так і занадто худі мешканці країн Латинської Америки - це жертви нездорового раціону харчування. Ця проблема в регіоні досягла безпрецедентних масштабів і обертається економічними втратами в кілька мільярдів доларів США. Про це попереджають експерти Всесвітньої продовольчої програми і Економічної комісії ООН для Латинської Америки, повідомляє Центр новин ООН.

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У новій доповіді вони описали ситуацію, що склалася у сфері продовольства в Чилі, Еквадорі та в Мексиці і підрахували збитки, пов'язані з втратою працездатності внаслідок ожиріння, або затримки розумового розвитку дітей внаслідок неповноцінного харчування, зокрема, дефіциту мікроелементів.

Недостатнє харчування уповільнює фізичний ріст і гальмує розвиток мозку, а надмірна маса тіла та ожиріння можуть призвести до неінфекційних захворювань, таких як діабет, гіпертонія і рак. Разом ці дві проблеми перешкоджають розвитку особистості, підвищенню добробуту суспільства і не дозволяють ефективно боротися з голодом.

Так, для Чилі наслідки голоду і ожиріння вже обходяться в 500 мільйонів доларів США, для Еквадору - 4 мільярди, а для Мексики - в 28,8 мільярдів.

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Експерти зазначають, що у всіх трьох країнах проблеми недоїдання і ожиріння стосуються найуразливіших, найбідніших верств населення, зокрема й корінних народів.

Експерти побоюються, що в період з 2014 по 2078 збиток від ожиріння і недоїдання досягне одного мільярда в Чилі, трьох мільярдів в Еквадорі і 13 мільярдів в Мексиці. В ООН закликали владу країн Латинської Америки реформувати продовольчі системи з метою забезпечення повноцінного раціону харчування для всіх верств населення.