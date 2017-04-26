Швейцарські медики не рекомендують вакцинувати проти грипу пацієнтів, які проходять курс імунотерапії

Швейцарські медики назвали групу осіб, яким слід з обережністю ставитися до регулярної вакцинації проти грипу, аж до відмови від неї, пише EurekAlert! з посиланням на публікацію Європейського товариства медичної онкології.

Медики виявили, що у хворих на рак легень, які проходять лікування інгібіторами імунних контрольних точок PD-L1, після вакцинації проти грипу підвищується ризик виникнення несприятливих наслідків, пов'язаних з функціонуванням імунної системи.

Читайте такожУ Шотландії вакцинація від ПВЛ на 90% скоротила кількість зараження небезпечним вірусом - дослідження

Найбільш поширеними ускладненнями виявилися шкірний висип артрит (на 13 відсотків), коліт і енцефаліт (8,7 відсотка), а також гіпотиреоз, пневмоніт і невропатія (4,3 відсотка).

Таких висновків учені дійшли, провівши спостереження за 23 пацієнтами, середній вік яких становив 58,7 року. Всі вони були щеплені тривалентною вакциною проти грипу (вона містить вірус грипу A(H3N2), пандемічний вірус A(H1N1) і вірус грипу В одній з двох ліній) і проходили терапію інгібіторами PD-L1. Аномальна частота виникнення несприятливих подій спостерігалася у шести пацієнтів.

Автори рекомендують лікарям рішення про вакцинацію проти грипу щодо пацієнтів, що проходять терапію інгібіторами PD-L1, приймати в індивідуальному порядку. Остаточну позицію у цьому питанні вчені планують виробити, провівши дослідження з великим числом учасників.