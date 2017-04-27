У світі 1,5 мільйона дітей до п'яти років помирають, не отримавши необхідних щеплень - ЮНІСЕФ

Тільки в минулому році за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 100 країн були доставлені мільярди доз вакцин. Однак кожна п'ята дитина в світі все ще не отримує усіх необхідних щеплень від небезпечних захворювань.

В ЮНІСЕФ нагадують, що імунізація є однією з найуспішніших та економічно ефективних заходів у галузі охорони здоров'я. Вона дозволяє щорічно запобігати мільйонам випадків смерті.

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Але, незважаючи на ці можливості, 1,5 мільйона дітей у віці до п'яти років помирають, не отримавши вчасно необхідної щеплення. За даними ЮНІСЕФ, щорічно в ході планової кампанії з імунізації нещепленими залишаються 19, 4 мільйона дітей, в основному, з бідних сімей або ті, що проживають в зонах конфліктів.

«Всі діти, незалежно від того, де і в яких умовах вони живуть, мають право на життя і благополуччя, а також на захист від небезпечних хвороб», - заявив представник ЮНІСЕФ Робін Ненді.

Близько двох третин дітей, які не були щеплені, живуть в країнах, що страждають від конфліктів. Проблема ускладнюється зростаючою нерівністю між багатими і бідними.

У країнах, на які припадає 80 відсотків усіх випадків смерті дітей в віці до п'яти років, вакцинацією не охоплено понад половину малюків з бідних родин. У глобальному плані смертність дітей у віці до п'яти років з бідних сімей удвічі вища, ніж з багатих.