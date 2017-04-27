Австралійські вчені дали рекомендації щодо збереження когнітивних здібностей

Вчені з Університету Канберрі (Австралія) назвали спосіб зберегти ясність розуму в похилому віці, повідомляє The Telegraph.

Для збереження людьми старше 50 років когнітивних здібностей (наприклад, уважності та пам'яті) достатньо, на думку авторів, щотижневих занять фізкультурою тривалістю близько 45 хвилин.

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Даний проміжок часу, як відзначають фахівці, повинен бути зайнятий помірними аеробними і силовими тренуваннями. Займатися фізичними вправами вчені пропонують один або два рази на тиждень.

Таких висновків експерти дійшли, провівши метааналіз 10 досліджень, присвячених зв'язку когнітивних здібностей і фізичного навантаження. Фахівці відзначають, що найбільший позитивний ефект від тренувань досягається у випадку їх поєднання із здоровою дієтою і відмовою від куріння і вживання алкоголю.