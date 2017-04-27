Дослідження підтвердило, що транексаминова кислота знижує ризик смерті від кровотеч у породіль

Дешевий і широко доступний лікарський препарат може врятувати життя кожної третьої породіллі з післяпологовою кровотечею, особливо в бідних країнах, повідомляє Reuters.

Читайте такожМедики офіційно визнали солодку небезпечною для здоров'я вагітних жінокДослідження проведено за участі 20 тисяч жінок з 21 країни світу. Результати підтвердили, що застосування транексаминової кислоти зменшує показник летальних випадків внаслідок післяпологової кровотечі на 31%. Однак препарат необхідно вводити протягом перших трьох годин після початку кровотечі.

Результати дослідження також виявили, що з числа породіль з кровотечею, які отримували транексаминову кислоту, померли 89 жінок. У той же час, серед тих, які пройшли стандартну терапію плюс плацебо число летальних результатів склало 127 осіб.

«Це безпечне, доступний і простий у застосуванні лікарський засіб. Ми сподіваємося, що лікарі зможуть призначати цей препарат якомога раніше після початку післяпологової кровотечі», - заявив професор Лондонської школи гігієни і тропічної медицини Халема Шакур.

Транексаминова кислота є інгібітором фібринолізу. Лікарський препарат застосовується в медичній практиці для зупинки кровотеч з 1960-х років. Вартість терапії становить у більшості країн приблизно 2,5 доларів.

Транексамова кислота (ТХА) — лікарський засіб, який застосовують для лікування або запобігання надмірної втрати крові від травми, хірургічного втручання, гемофілії важких менструальних кровотеч. Застосовується в оральних і внутрішньовенних формах.

Читайте такожУкраїна лідирує за рівнем материнської та малюкової смертності в Європі – ЮНІСЕФ

Побічні ефекти рідкісні і включають шлунково-кишкові ефекти, запаморочення, втому, головний біль, реакції гіперчутливості. Цей препарат повинен використовуватися з обережністю у людей з захворюванням нирок і тих людей, які мають високий ризик утворення тромбів. Транексамова кислота безпечна для використання у вагітних жінок. Проте, її треба з обережністю застосовувати у годуючих жінок.

Транексамова кислота — це синтетичний аналог амінокислоти лізину.