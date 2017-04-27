Південна Корея оштрафувала Novartis на майже $ 50 млн за "відкати" лікарям

Південна Корея оштрафувала компанію Novartis Korea на 55,1 мільярда вон (48,8 млн доларів США) за незаконну виплату винагород лікарям, що призначали пацієнтам препарати компанії, а також призупинила на півроку страхове покриття на деякі препарати Novartis, повідомляє Reuters.

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Міністерство охорони здоров'я і соціального забезпечення Південної Кореї заявило, що усуває від участі у державній програмі лікарського страхування 9 варіантів 2 лікарських засобів, зокрема і від хвороби Альцгеймера. Остаточне рішення тому питання залежатиме від подальших дій компанії, зазначили у відомстві.

У свою чергу в Novartis Korea заявили, що очікують на прояснення позиції МОЗ по страховому покриттю ліків до кінця травня, а також розраховують на те, що санкції наберуть чинності з відстрочкою строком до трьох місяців.

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У березні поточного року Novartis Korea була оштрафована корейським Міністерством з контролю за безпекою продуктів харчування та ліків. Тоді ж було тимчасово заборонено продажі деяких продуктів компанії.

У серпні минулого року шести колишнім і діючим співробітникам компанії були пред'явлені звинувачення в незаконному просуванні фармацевтичної продукції на ринку. Розслідування цих звинувачень триває.