Регулярні фізичні вправи гасять активність "генів ожиріння" - вчені

Міжнародний колектив учених дійшов висновку, що регулярні заняття фізичною активністю здатні знизити негативний вплив генетичних факторів, що зумовлюють схильність людини до ожиріння, пише PLOS Genetics.

Фахівці встановили, що регулярні фізичні вправи знижують активність гена FTO, що підвищує ймовірність ожиріння приблизно на тридцять відсотків.

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Таких висновків учені дійшли, провівши метааналіз даних, що об'єднують інформацію про понад 200 тисяч осіб. Фахівці вважають, що заняття фізкультурою, ймовірно, змінюють активність не тільки FTO, але й інших 11 генів, відкритих в ході дослідження та пов'язаних з ожирінням.

Зазначається, що фізична активність, як і раніше, залишається головним фактором, що знижує ризик появи у людини надлишкової маси тіла.