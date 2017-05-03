У Сомалі стрімко зростає кількість дітей, які страждають через хронічне недоїдання

У Сомалі кількість дітей, які недоїдають зросте на 50 відсотків і до кінця цього року досягне 1,4 мільйона. 275 тисяч дітей опиняться на межі голоду. Про це попереджають в Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).

Експерти відзначають, що у дітей, які страждають через гостре недоїдання, в дев'ять разів вищий ризик померти від таких захворювань, як холера, гостра водяниста діарея та кір. Під час голоду в Сомалі в 2011 році половину з 260 тисяч загиблих склали діти. Тоді основними причинами смерті сомалійських діточок стали діарея та кір.

«У цьому році при сприянні ЮНІСЕФ медичну допомогу отримали вже 56 тисяч дітей, які страждають через гостре недоїдання, що майже на 90 відсотків більше, ніж за такий же період до 2016 року», - сказав представник ЮНІСЕФ у Сомалі Стівен Лоуверьер.

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Однак цієї допомоги недостатньо. Гуманітарна ситуація в країні стрімко погіршується через посуху, спалахи холери і масові переміщення населення. Тільки з листопада 2016 року приблизно 615 тисяч людей, в основному жінки і діти, були змушені покинути свої будинки і шукати порятунку від голоду в інших районах країни.

Через посуху приблизно 40 тисяч дітей перестали ходити в школу.

Все більше сомалійських дітей перетворюються стають безхатченками і живуть на вулиці. Саме вони стають легкою наживкою для вербувальників бійців до лав збройних угруповань.

Дитячий фонд ООН планує розширювати масштаби своєї діяльності в Сомалі, але для цього ЮНІСЕФ катастрофічно не вистачає засобів. На проекти Фонду в цій країні на 2017 рік у донорів було запитано 148 мільйонів доларів США. На сьогоднішній день надано близько 50 відсотків від цієї суми.