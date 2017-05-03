Вчені виявили мутантний ген, що зумовлює любов до солодкого

Гормон апетиту FGF21, що виділяється клітинами печінки, виявився пов'язаний з нестримним потягом до солодкої їжі – носії його мутантних версій фактично гарантовано стають ласунами, з'ясували вчені університету Копенгагена (Данія), пише Cell Metabolism.

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Гормон FGF21 виділяється печінкою під час обіду і допомагає тілу змінювати рівень інсуліну, готуючи організм до припливу глюкози та інших речовин. Відключення гена, пов'язаного з виробництвом FGF21, призводило до того, що тварини перетворювалися на справжніх ласунів та їли солодку їжу безперервно, навіть якщо були ситі. Введення гормону в тіло цих мишей призводило до зворотних наслідків.

У своїй новій роботі данські біологи вирішили перевірити, чи грає FGF21 аналогічну роль в організмі людини. Для цього вчені проаналізували дані по дієті майже 6,5 тисячі добровольців, які брали участь у проекті Inter99, і зібрали проби ДНК для порівняння структури FGF21.

FGF21 керує потягом до солодкого і серед людей. Дослідникам вдалося виділити один варіант гена, rs838133, наявність двох копій якого в ДНК помітно підвищувало ймовірність того, що людина була ласуном.

Свої висновки вчені перевірили в ході незвичайного експерименту. Вони запросили кілька "звичайних" людей і ласунів пройти тест – з'їсти кілька столових ложок цукру, а потім поголодувати протягом 12 годин. Учені періодично брали проби крові і слини у добровольців, спостерігаючи за змінами в рівні FGF21. Реакція на поїдання цукру і у тих, і у інших була однаковою – рівень FGF21 в їх крові різко зріс, реагуючи на приплив калорій. Але з іншого боку, концентрація FGF21 в крові людей, які не любили солодощів, була помітно вищою до кінця експерименту, ніж у ласунів. Подібні відмінності можуть пояснювати, чому останні можуть з'їдати більше цукру вже в ситому стані, ніж люди, яким солодке не подобається.

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Наявність мутацій в FGF21 було пов'язане з двома іншими вадами – залежністю від алкоголю і тютюну. Як вважають дослідники, це пояснюється тим, що FGF21 і пов'язані з ним гормони безпосередньо діють на центр задоволення в мозку людини і змінюють його роботу. Як саме функціонує ця зв'язок, вчені з'ясують у ході більш масштабних досліджень.