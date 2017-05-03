Група крові впливає на ризик розвитку серцево-судинних захворювань - дослідження

Вчені встановили, що люди з другою, третьою та четвертою групами крові більш схильні щодо ризику розвитку серцево-судинних патологій, порівняно з володарями першої групи крові. Команда дослідників з Університетського медичного центру Гронінгена (Нідерланди), вважає, що лікарі при оцінці ризиків для здоров'я хворого мають враховувати його групу крові. Дослідження було представлено в Парижі на щорічній зустрічі членів Європейського кардіологічного товариства, пише Medical News Today.

Читайте такожДепресія є основною причиною поганого стану здоров'я - ВООЗВчені провели мета-аналіз досліджень щодо серцево-судинних захворювань і груп крові. Дані включали інформацію про понад 1,3 мільйона дорослих людей.

Вчені виділили понад 771 тисяч осіб з 2, 3 і 4-ю групами крові та понад 519 тисяч людей з першою групою крові. Серед людей з першою групою крові частка з серцевими патологіями була значно нижчою.

Дослідження показали, що люди з 2, 3 і 4-ю групами крові більш схильні до ризику коронарного синдрому та виникненням серцево-судинних захворювань, особливо інфаркту міокарда.

Метою дослідження не було пояснення механізмів зв'язку між групою крові і ризиком серцево-судинних захворювань, але вчені відзначають, що у людей з першою групою крові вища концентрація протеїну під назвою фактор фон Віллебранда (відповідає за згортання крові) — попередні роботи демонстрували його зв'язок з утворенням тромбів. Крім того, у людей з другою групою, зазвичай вищий рівень холестерину, а це чинник ризику.