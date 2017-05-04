У Китаї спростять систему виводу на фармринок нових лікарських засобів

Китайські органи розробили проект системи, що дозволяє власникам реєстраційних посвідчень реалізовувати на території країни лікарські препарати, випущені контрактними підприємствами, а не виробляти їх в Китаї власними силами, пише The Pharma Letter.

Читайте такожТрамп обіцяє спростити процедуру виведення на ринок США нових ліківОбговорення системи для власників реєстраційних посвідчень на медикаменти відбудеться в червні. Система спростить вихід на фармринок Китаю нових ліків. Компаніям не потрібно буде інвестувати у власні виробничі потужності, також іноземні власники реєстраційних посвідчень зможуть користуватися послугами місцевих фармацевтичних виробництв та не імпортувати свої ліки.

На сьогодні в Китаї зареєстровано близько 6,5 тис. виробничих фармацевтичних підприємств, що випускають 1,5 тис. активних фармацевтичних субстанцій, і ще приблизно 16 тис. компаній, що займаються виробництвом 3 тис. типів медичних виробів і медичного обладнання.

Експерти прогнозують, що в найближчі 3-5 років темпи зростання китайського ринку ліків і медвиробів складуть 10% на рік.