Діти-біженці піддаються потужному стресу, що призводить до психічних розладів - експерти

Приблизно 75 тисяч мігрантів та біженців, зокрема, й близько 24 600 дітей, «застрягли» в Болгарії, Греції, Угорщини та балканських країнах. Вони не можуть зрушити з місця, возз'єднатися зі своїми членами сім'ї й не знають, що буде з ними далі. Такий стан може призвести до серйозних психічних розладів у дітей. Про це попереджають в Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ).

Читайте такожВ Україні депресією страждають більше 6% населення - ВООЗ

Зазвичай, першими за місцем призначення – в Західну Європу – їдуть батьки сімейств, натомість їхні дружини залишаються одні з дітьми в транзитних країнах. У зв'язку з посиленням міграційних правил Європейським союзом і закриттям багатьма державами своїх кордонів вони вже довгі місяці перебувають у «підвішеному» стані.

«Ми бачимо, що в Греції, Сербії і Болгарії є багато матерів з дітьми, які вже за декілька місяців і навіть кілька років не бачили своїх чоловіків і батьків», - заявила представник ЮНІСЕФ Афшан Хан.

Процес возз'єднання із сім'ями займає від 10 місяців до 2 років.

«Процес возз'єднання членів сімей йде повільно і його перспективи не завжди зрозумілі. Саме ця невизначеність призводить до величезних емоційним страждань жінок. Вони відчувають потужний стрес і нерідко занурюються в депресію. Їхній емоційний стан позначається на дітях, багато з яких страждають від підвищеного почуття тривоги», - зазначила представник ЮНІСЕФ.

Дитячий фонд ООН разом зі своїми партнерами намагається надавати біженцям необхідну психосоціальну підтримку.