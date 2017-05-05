Інноваційні протипухлинні препарати можуть стати більш доступними - ВООЗ

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я запускають пілотний проект щодо стимулювання виробництва біоаналогів низки дороговартісних біотерапевтичних протипухлинних препаратів. Головна мета ініціативи – зробити сучасні досягнення в лікуванні раку доступними для мешканців країн з низьким рівнем доходу.

Читайте такожАмериканським біохімікам вдалося отримати новий потужний антибіотик з крові гігантського варанаУ вересні приватним компаніям запропонують подавати заявки на сертифікацію аналогів ретуксимаба, який використовують при лікуванні деяких видів лімфоми, і тастузумаба – ліки від раку молочної залози. Наступним на черзі може стати інсулін.

Інноваційні біотерапевтичні препарати коштують дорого, оскільки сировиною для них служать синтетичні матеріали, а органічні, такі як кров, тканини, клітини. Виробництво аналогів допоможе знизити ціни, в тому числі, створивши конкуренцію. Разом з тим, якість органічної сировини проконтролювати набагато складніше, ніж синтетичного, виведеного в лабораторії.

Сертифікат ВООЗ є гарантією ефективності і безпеки. Такий «знак якості» дозволить закуповувати препарат для його постачань в країни з низьким рівнем доходу