Інноваційні протипухлинні препарати можуть стати більш доступними - ВООЗ

10:08, 05 травня 2017
Зарубіжні новини
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У вересні приватним компаніям запропонують подавати заявки на сертифікацію аналогів ретуксимаба.

JDFAF

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я запускають пілотний проект щодо стимулювання виробництва біоаналогів низки дороговартісних біотерапевтичних протипухлинних препаратів. Головна мета ініціативи – зробити сучасні досягнення в лікуванні раку доступними для мешканців країн з низьким рівнем доходу.

Читайте такожАмериканським біохімікам вдалося отримати новий потужний антибіотик з крові гігантського варанаУ вересні приватним компаніям запропонують подавати заявки на сертифікацію аналогів ретуксимаба, який використовують при лікуванні деяких видів лімфоми, і тастузумаба – ліки від раку молочної залози. Наступним на черзі може стати інсулін.

Інноваційні біотерапевтичні препарати коштують дорого, оскільки сировиною для них служать синтетичні матеріали, а органічні, такі як кров, тканини, клітини. Виробництво аналогів допоможе знизити ціни, в тому числі, створивши конкуренцію. Разом з тим, якість органічної сировини проконтролювати набагато складніше, ніж синтетичного, виведеного в лабораторії.

Сертифікат ВООЗ є гарантією ефективності і безпеки. Такий «знак якості» дозволить закуповувати препарат для його постачань в країни з низьким рівнем доходу

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Теги: #ВООЗ#нові ліки