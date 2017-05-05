У конгресі США проголосували за скасування Obamacare

Палата представників конгресу США з невеликою перевагою проголосувала за скасування значної частини реформи охорони здоров'я, проведеної за президента-демократа Барака Обаму та відомої як Obamacare. Очікується, що їй на зміну прийде реформа охорони здоров'я, розроблена Республіканською партією, пише Російська служба ВВС.

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Скасування багатьох положень закону про доступну охорону здоров'я і захист пацієнтів (Obamacare) підтримали 217 членів палати представників, проти проголосували 213 осіб. Серед конгресменів, які підтримали цей крок, не було жодного демократа.

Спостерігачі називають підсумки голосування великою перемогою президента Дональда Трампа, який ще в ході передвиборної кампанії обіцяв скасувати Obamacare.

Республіканцям потрібно було заручитися підтримкою 216 голосів у палаті представників, у підсумку за законопроект проголосували 217 депутатів; жодного голосу демократів документ не отримав.

Тепер питання має розглянути сенат, в якому республіканці також у більшості.

Попередню спробу замінити Obamacare на нову програму медичного страхування Трамп зробив у березні, але тоді відповідний законопроект не отримали достатньої підтримки республіканців і був відкликаний.

Однак Трамп відразу ж заявив журналістам, що підготовка нового законопроекту не займе багато часу.

Зараз більшість володарів страховки отримує дотації від держави. Щоб скарбниця могла собі це дозволити, Obamacare зобов'язує всіх американців завести собі страховку - в іншому випадку вони зобов'язані платити штраф. Зараз він становить в середньому 995 доларів в рік.

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Необхідність додатково платити за страховку викликала в багатьох американців невдоволення і неприйняття програми.

За їх словами, згідно з конституцією США, уряд не може за допомогою законів змушувати їх купувати якісь певні товари або послуги.

У рамках реформи Республіканська партія запропонувала скасувати ці штрафи, а також субсидії для громадян похилого віку, які вже користуються податковими пільгами.