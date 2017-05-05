J&J має виплатити $110 млн американці, яка захворіла на рак через використання продукції компанії

Американська компанія Johnson & Johnson (J&J) виплатить $110 млн в якості компенсації мешканці штату Вірджинія, яка захворіла на рак після використання продукції компанії з вмістом тальку, повідомляє агентство Reuters.

Відповідний вирок виніс 4 травня суд американського міста Сент-Луїс (штат Міссурі).

За твердженням жінки, вона використовувала присипку з тальком виробництва J&J щодня протягом 40 років. У 2012 році у потерпілої був діагностований рак яєчників, який потім поширився на печінку. В даний час жінка проходить курс хіміотерапії.

У заяві у відповідь компанія J&J зазначила, що співчуває хворій жінці, однак має намір оскаржити рішення суду.

Johnson & Johnson вже визнавали винною в шахрайстві і приховуванні інформації про те, що її продукція може завдати непоправної шкоди здоров'ю. У лютому 2016 року суд Сент-Луїса зобов'язав J&J виплатити в загальній складності $72 млн штрафу і компенсації родині, де померла в жовтні минулого року від раку яєчників у віці 62 років Жаклін Фокс. У травні 2016 року інший суд штату Міссурі присудив $55 млн як компенсацію жінці, також хворій на рак яєчників після використання продукції компанії.