Вчені винайшли пластир, що може запобігти смерті внаслідок інсульту

Учені з Великої Британії розробили пластир, який значно збільшує шанси на виживання при інсульті, пише The Guardian.

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Пластир містить тринітрат гліцерину (ГТН), який знижує артеріальний тиск і розширює кровоносні судини.

Дослідження, в якому взяло участь близько 40 пацієнтів довело, що накладання пластиру на плече або спину пацієнта під час поїздки в лікарню вдвічі знижувало показники смертності внаслідок інсульту - з 38% до 16%. Винахід учених має пройти ще кілька досліджень.

У разі успіху це може стати революцією у лікуванні пацієнтів з інсультом у Великій Британії та кроком уперед у поліпшенні лікування інсульту.