Щорічно в світі під час вагітності і при пологах помирають 300 тисяч жінок - ООН

Мільйони майбутніх мам і роділь не мають доступу до кваліфікованої допомоги через брак медичного персоналу, пише Центр новин ООН.

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Акушерки грають найважливішу роль в охороні здоров'я матерів та новонароджених, саме їхня праця допомагає рятувати життя сотень тисяч роділь і немовлят щорічно.

У посланні з нагоди Міжнародного дня Виконавчий директор Фонду ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) Бабатунде Осотімехін назвав працю акушерок «героїчною», зазначивши, що їм часто доводиться працювати в дуже важких умовах.

«Завдяки акушеркам щорічно мільйони жінок можуть реалізувати своє право на захист сексуального і репродуктивного здоров'я, зокрема, на отримання послуг з планування сім'ї. Саме послуги в сфері акушерства допомагають зберегти бажану і здорову вагітність і забезпечити безпечні пологи», - сказав Осотімехін.

Багато країн світу все ще стикаються з гострою нестачею медперсоналу цієї кваліфікації. Як наслідок, щорічно у світі під час пологів і в ході вагітності помирають 300 тисяч жінок. Тисячі інших стають інвалідами або страждають серйозними захворюваннями. Близько трьох мільйонів немовлят помирають у перший місяць свого життя. Більшість з них можна було б врятувати при наявності кваліфікованих акушерок.