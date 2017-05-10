У сомалійській громаді Міннесоти, члени якої відмовляються щепити дітей, почалася епідемія кору

У сомалійській громаді американського штату Міннесота, члени якої відмовляються щепити дітей з побоювання, що вакцинація викликає аутизм, почалася епідемія кору, повідомляє The Washington Post.

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Віра в теорію про те, що вакцинація призводить до аутизму, підтримувалася в сомалійській громаді активістами руху проти щеплень, які неодноразово запрошували в Міннесоту Ендрю Вейкфілда – автора публікації, яка поклала початок цього міфу, проте згодом була відкликана з журналу, оскільки автор був помічений у підтасуванні даних.

Після звістки про спалах кору у громаді Вейкфілд та інші активісти заявили, що лише надавали батькам інформацію.

Однак під впливом агітації кількість щеплених дітей у громаді почало поступово знижуватися. У 2004 році в сомалійській громаді Міннесоти були щеплені 92% дітей, а в 2014 – лише 42%.

За останніми даними, кір вразила в громаді 44 людини, з них 43 – діти десяти років і молодше. Більше десяти дітей були госпіталізовані.