Вживання знеболювальних пов'язане з ризиком інфаркту міокарда - вчені

Канадські вчені виявили зв'язок між вживанням нестероїдних протизапальних препаратів (NSAID), які продаються в аптеках без рецепта, та підвищеним ризиком виникнення інфаркту міокарда, повідомляє CNN.

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Згідно з результатами недавнього дослідження, люди, які приймають препарати з групи NSAID, на 20% частіше страждають на інфаркт міокарда, ніж люди, що не приймають ці препарати.

При цьому частота і доза не мають значення.

Проте вчені підкреслюють, що не знайшли причинно-наслідкового зв'язку між вживанням препаратів з групи NSAID та підвищеним ризиком виникнення інфаркту міокарда.