Вживання знеболювальних пов'язане з ризиком інфаркту міокарда - вчені
13:41, 10 травня 2017Зарубіжні новини
458
Люди, які приймають препарати з групи NSAID, на 20% частіше мають інфаркт міокарда
Частота вживання і доза NSAID не мають значення / joinfo.ua
Канадські вчені виявили зв'язок між вживанням нестероїдних протизапальних препаратів (NSAID), які продаються в аптеках без рецепта, та підвищеним ризиком виникнення інфаркту міокарда, повідомляє CNN.
Читайте такожГрупа крові впливає на ризик розвитку серцево-судинних захворювань - дослідження
Згідно з результатами недавнього дослідження, люди, які приймають препарати з групи NSAID, на 20% частіше страждають на інфаркт міокарда, ніж люди, що не приймають ці препарати.
При цьому частота і доза не мають значення.
Проте вчені підкреслюють, що не знайшли причинно-наслідкового зв'язку між вживанням препаратів з групи NSAID та підвищеним ризиком виникнення інфаркту міокарда.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter