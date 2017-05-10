Невідоме смертельне захворювання у Ліберії виявилося менінгітом

Аналізи, узяті у чотирьох жертв спалаху невідомого захворювання у Ліберії дали позитивний результат на бактерію Neisseria meningitidis, яка викликає менінгіт та інші захворювання, повідомляє Reuters.

За словами міністра здоров'я Ліберії, результати дослідження в Центрі по контролю за інфекційними захворюваннями в Атланті (США) засвідчили, що йдеться про спалах менінгіту в графстві Сіное, який поширився потім на графства Монтсеррадо і Гранд-Баса.

Читайте такожНа боротьбу із забутими тропічними хворобами необхідно $34 млрд - ВООЗ

Симптоми захворювання відрізнялися від ознак лихоманки Ебола, але на користь теорії свідчили стрімкий перебіг хвороби і висока смертність. До того ж, саме це тропічне захворювання часто було пов'язано з поховальними ритуалами, а епідемія почалася з похорону релігійного діяча.

У Ліберії на сьогодні зафіксовано 31 випадок захворювання, 13 людей померли. Уряд розглядає можливість масової вакцинації від цієї хвороби. Дослідження тривають.

Як раніше повідомлялося у ВООЗ, у період з 23 квітня по 4 травня 2017 року серед дорослого населення одного з районів Республіки Ліберія зареєстровані випадки невідомого захворювання.

До розслідування причин спалаху підключилися фахівці з усього світу. Симптоми захворювання – лихоманка, нудота, блювання і діарея. Однак, незважаючи на схожість симптомів, результати досліджень на збудник лихоманки Ебола негативні.