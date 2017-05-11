Названо країну з найнижчими показниками ожиріння

Японія відома культурою здорового харчування, завдяки якій в цій країні - найнижчий у світі рівень ожиріння. Про це заявив Генеральний директор ФАО Жозе Граціану да Сілва в ході свого візиту в Японію. Він закликав всі країни світу користуватися японською продовольчою системою і призначив японську журналістку і знаменитого шеф-кухаря послами доброї волі ФАО.

Читайте такожРегулярні фізичні вправи гасять активність "генів ожиріння" - вчені«Японія може запропонувати глобальну модель здорового харчування. У японців - найнижчий рівень ожиріння серед розвинених країн: менше чотирьох відсотків дорослого населення», - заявив Жозе Граціану да Сілва.

Він зазначив, що раціон харчування японців традиційно включає багато овочів, фруктів і морепродуктів.

Виступаючи в Токійському університеті, глава ФАО закликав Японію ділитися з іншими країнами своїми багатими знаннями і досвідом в розробці національної політики, спрямованої на забезпечення здорового раціону харчування для всіх жителів.

У Токіо Граціану да Сілва відвідав дегустаційний захід, організований урядом Японії, де він покуштував солодощі, приготовлені з використанням фруктів, вироблених у префектурі Фукусіма.

Читайте такожОжиріння в підлітковому віці значно підвищує ризик розвитку раку печінки - медики

У ході свого візиту Граціану да Сілва також оголосив про призначення Хіроко Кунії і Катсухіро Накамури першими в історії послами доброї волі ФАО в Японії. В цій ролі вони, як очікується, внесуть внесок у поширення ідей ФАО в галузі розвитку.

Хіроко Кунії - відома телеведуча в Японії. Вона веде програму, в якій висвітлює проблему голоду. А Катсухіро Накамура прославився тим, що став першим японським шеф-кухарем, якому в 1979 році в Парижі було присуджено «Мішленівську зірку».