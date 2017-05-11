У Європі схвалено першу імунотерапію нейробластоми



Розроблений EUSA Pharma лікарський препарат дінутуксимаб (dinutuximab) був схвалений для застосування серед дітей старше 12 місяців. Щорічно в Європі діагностується близько 1,2 тис. випадків нейробластоми, приблизно у половини хворих дітей онкопатологія виявляється вже на пізніх стадіях і має статус високого ризику. Саме для таких пацієнтів призначена терапія дінутуксимабом, пише PharmaTimes.

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У США дінутуксимаб був зареєстрований в березні 2015 року. Безпека та ефективність дінутуксимаба оцінювалася в ході клінічних досліджень, які пройшли за участі 226 педіатричних пацієнтів (у віці 11 місяців-15 років) з нейробластомою. В залежності від групи пацієнти отримували дінутуксимаб разом з ізотретиноїном, інтерлейкіном-2 і гранулоцитарним колонієстимулюючим фактором або тільки ізотретиноїн. Загальна виживаність без прогресування захворювання через три роки після лікування в динутуксимаб-групі склала 63%, тоді як в контрольній групі цей показник не перевищив 46%.

Дінутуксимаб є химерним моноклональным антитілом, специфічних до ганглиозиду GD2, розташованому на мембрані пухлинних клітин. Підвищена експресія гангліозиду GD2 спостерігається в 10% випадків всіх онкологічних захворювань, включаючи нейробластоми.