Сенат США затвердив Готтліба на посаду очільника FDA

Більшістю голосів сенат США затвердив Скотта Готтліба на посаду голови Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA), пише Medscape. Кандидатура Готтліба була запропонована президентом США Дональдом Трампом у березні цього року.

Читайте такожАдміністрація Трампа збільшить суму внеску за реєстрацію ліківСкотт Готтліб має тісні зв'язки з фармацевтичною промисловістю, він входить до ради директорів або є радником кількох біотехнологічних і фармацевтичних компаній, серед яких – GlaxoSmithKline.

На думку критиків, настільки тісний зв'язок з фарміндустрією може вплинути на рішення FDA про виведення на ринок нових лікарських засобів, хоча Готтліб пообіцяв ставити інтереси національного охорони здоров'я понад. Щоб запобігти імовірному виникненню конфлікту інтересів, Готтліб зобов'язався звільнитися з ряду посад у фармкомпаниях, продати власні акції виробників ЛЗ і медобладнання та протягом одного року утримуватися від безпосередньої участі у вирішенні питань, пов'язаних з 20 різними компаніями та установами.

Очікується, що Готтліб допоможе реалізувати плани Трампа щодо значного скорочення ролі регуляторного органу на ринку продуктів харчування, косметичних засобів, харчових продуктів і тютюну.

В даний час Готтліб є постійним членом консервативного аналітичного центру American Enterprise Institute і партнером великого венчурного фонду. Раніше він вже працював в FDA, займаючи позицію щодо пом'якшення вимог до реєстраційних заявками нових лікарських препаратів.