Вчені розповіли про корисні властивості перцю чилі

Група вчених з різних країн з'ясувала, що регулярне вживання в їжу перцю чилі сприяє зниженню маси тіла, пише International Journal Of Sciences And Food Nutrition.

У чилі міститься алкалоїд капсаїцин, який, як з'ясували вчені, у терапевтичних дозах позитивно впливає на організм людини, стимулюючи та підтримуючи природні процеси травлення. Зниження маси тіла відбувається завдяки тому, що капсаїцин збільшує метаболізм жирів, прискорює втраті енергії і регулює рівень інсуліну в крові.

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Вчені зробили такі висновки на підставі аналізу великого масиву дослідних робіт про вплив перцю чилі на людину, а також узагальнених даних спостережень за людьми, які їли чилі як одноразово, так і регулярно протягом 12 тижнів.

Вчені зазначають, що на основі витяжки з перцю чилі можливе створення ефективних ліків і біологічно активних харчових добавок. Вони можуть знайти застосування в дієтології для підтримання оптимальної маси тіла, а також для профілактики діабету і серцево-судинних захворювань.