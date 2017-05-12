Дослідження підтвердило, що інтенсивні тренування уповільнюють старіння на клітинному рівні





Вчені з Університету Брігама Янга проаналізували дані 5823 дорослих. У ході дослідження у добровольців вимірювали довжину теломерів, розташованих на кінцях хромосом, пише UPI.com.

Від довжини теломерів залежить тривалість життя. Вважається: чим вони довші, тим довше живе організм. З віком теломери коротшають.

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Дослідження показало, що учасники з високими рівнями фізичної активності на клітинному рівні були на 9 років молодшими за тих, хто вів сидячий спосіб життя, а добровольці з середніми рівнями фізичної активності - на 7 років. У людей, що вели малорухливий спосіб життя, теломери виявилися найкоротшими. Вони мали на 140 пар менше порівняно з активними людьми.

До речі, співробітники Джорджтаунського університету стверджують: вимірювання довжини теломерів - не найкращий спосіб дізнатися, як довго буде жити людина. Замість цього фахівці пропонують оцінювати вік, здатність піднятися по сходах і пройти невелику відстань.