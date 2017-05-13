ВООЗ закликає фармкомпанії забезпечити прозорість ціноутворення на ліки

У ВООЗ заявили про те, що проблема ціноутворення на фармринку набула глобальних масштабів, пише Reuters.

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«Проблема стала глобальною. Багато з лікарських препаратів, що входять до переліку основних лікарських засобів ВООЗ, недоступні пацієнтам через високу вартість», - приводитслова представника ВООЗ Сьюзен Хілл (Suzanne Hill).

Помічник генерального секретаря ВООЗ Марі-Поль Кіні (Marie-Paule Kieny) за результатами зустрічі, що пройшла в Амстердамі за участю представників уряду, фармвиробників і громадських організацій, погодилася, що фармкомпаніям необхідно забезпечити собі прибуток для подальшого фінансування розробок і досліджень лікарських препаратів, проте закликала уряди країн мають посилити свою роль у регулюванні цін на ліки.

У ВООЗ підкреслюють, що відсутність розуміння реальної вартості розробки лікарського препарату, чинників, що впливають на його вартість, а також значна різниця цін на один і той же лікарський препарат у різних країнах заважають побудові прозорої системи ціноутворення.