Вчені виявили біологічний зв'язок між депресією та розвитком ожиріння

Вчені з Університету Райса досліджували, яким чином депресія пов'язана з вищим ризиком розвитку ожиріння та метаболічного синдрому, які, в свою чергу, можуть призвести до виникнення серцево-судинних захворювань, повідомляє News.rice.edu.

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Діана Чірінос і Кріс Фагундес ознайомилися з даними про фізичне і психічне здоров'я 1085 пацієнтів, 56% з яких були жінки. У ході аналізу з'ясувалося, що залежність між депресією і чинниками ризику, що призводять до розвитку проблем з серцем, обумовлена найімовірніше біологічними, а не поведінковими причинами.

Навіть ті учасники, у яких спостерігалися помірні симптоми депресії, такі, наприклад, як нестача енергії та проблеми зі сном, і не мали офіційного діагнозу, на 36% частіше страждали на ожиріння. У пацієнтів, у яких спостерігалися середньої інтенсивності симптоми, які підходять під визначення клінічної депресії, ожиріння спостерігалося частіше на 49%, а метаболічний синдром – на 57%.

Дослідники висунули дві гіпотези про те, якими можуть бути причини виникнення такого зв'язку: поведінкову та біологічну. Вони вирішили, що друга гіпотеза більш достовірна, позаяк зразки крові учасників виявили, що депресія провокує імунну відповідь організму. Рівень запалення у крові пацієнтів з депресією і ожирінням або метаболічним синдромом був вищим.