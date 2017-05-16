Регулярне вживання м'яса провокує розвиток подагри - медики

Дослідження довело, що люди, які дотримуються "західної дієти", що складається з вживання жирних продуктів, м'яса і солодкого, частіше страждають через подагру, розповідає The Daily Mail.

Співробітники Гарвардської медичної школи проаналізували дані понад 44 тисячі чоловіків у віці від 40 до 75 років. Добровольці відповіли на питання про свій раціон харчування. На момент початку дослідження ніхто з учасників не страждав на подагру. За добровольцями стежили протягом 26 років. За цей час у 1731 чоловіка виявили подагру.

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Дослідники виявили, що любителі червоного і обробленого м'яса, газованої води, картоплі фрі та солодкого частіше хворіють на подагру. Також дослідження показало, що у людей, які їли багато фруктів, овочів і цільних злаків, ризик подагри був знижений на 32%.

Подагра — метаболічне захворювання, яке характеризується відкладенням у різних тканинах організму кристалів уратів у формі моноурату натрію або сечової кислоти. В основі виникнення лежить накопичення сечової кислоти і зменшення його виведення нирками, що призводить до підвищення концентрації останнього в крові (гіперурикемія). Клінічно подагра проявляється рецидивуючим гострим артритом і утворенням подагричних вузлів — тофусів. Ураження нирок також є одним з основних клінічних проявів подагри поряд з артритом. Частіше захворювання зустрічається у чоловіків, однак останнім часом зростає поширеність захворювання серед жінок, з віком поширеність подагри зростає.