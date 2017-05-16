ВООЗ підтвердила другий випадок захворювання на лихоманку Ебола в Конго

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтвердила другий випадок інфікування лихоманкою Ебола в Конго, повідомляє Reuters. На цьому тижні стало відомо про спалах в країні небезпечної інфекції, всього на сьогоднішній випадок виявлено 17 можливих випадків зараження, троє із 19 осіб з підтвердженою і підозрюваною інфекцією померли.

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Медичні служби намагаються знайти 125 осіб, які контактували з хворими. Поки неясно, за яких обставин була заражена перша жертва вірусу – раніше помер чоловік. Попередні спалахи лихоманки Ебола були викликані контактами з інфікованим м'ясом лісової дичини.

Саме в Конго вірус лихоманки Ебола був вперше виділений в 1976 році. З тих пір в країні було зареєстровано низку спалахів захворюваності, однак вони не поширювалися. Найбільш масштабна епідемія лихоманки Ебола сталася трохи більше року тому на Заході Африки. Тоді жертвами вірусного захворювання стали 11,3 тис. осіб у Гвінеї, Сьєрра-Леоне та Ліберії.