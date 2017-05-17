Щоденно у світі гине понад три тисячі підлітків - ВООЗ

Щодня по всьому світу помирає понад три тисячі підлітків - це 1,2 мільйона в рік. Часто діти в підлітковому віці йдуть з життя з причин, яким можна було б запобігти за наявності належних служб охорони здоров'я, освіти та соціальної підтримки. Про це йдеться в новій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Читайте такожВживання підлітками спиртного, навіть у малих дозах, призводить до алкоголізму - вченіДві третини всіх смертей припадає на країни Африки та Південно-Східної Азії з низьким і середнім рівнем доходу. Основними причинами смерті підлітків є травми, отримані внаслідок дорожньо-транспортних пригод, інфекції нижніх дихальних шляхів і самогубств.

У 2015 році в результаті ДТП загинули 115 тисяч підлітків у віці 10-19 років. Більша частина жертв - хлопчики.

Провідною причиною смерті дівчаток-підлітків у віці 10-14 років є інфекції нижніх дихальних шляхів, такі як пневмонія, яка часто розвивається в результаті забруднення повітря всередині приміщень через використання брудних видів палива. Ускладнення під час вагітності, важкі пологи і наслідки аборту також є провідними причинами смерті дівчат у віці 15-19 років.

Експерти ВООЗ відзначають, що підлітки більше інших схильні до суїциду. Самогубство є третьою за значимістю причиною їх смерті. У 2015 році на себе наклали руки 67 тисяч молодих людей.

У доповіді наголошується, що в багатьох випадках підлітки, які страждають від психічних розладів та наркотичної залежності, не отримують необхідної допомоги.

«Протягом десятиліть у національних планах охорони здоров'я не були визначені завдання щодо здоров'я підлітків. Натомість досить незначні інвестиції, орієнтовані на підлітків, не тільки дозволять виростити здорових людей, але і поліпшать здоров'я наступних поколінь», - зазначила помічник Генерального директора ВООЗ Флавія Бустрео.