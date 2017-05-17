У Ємені зафіксовано вже понад 250 випадків захворювання на холеру

На сьогодні зафіксовано вже понад 250 випадків захворювання на холеру.

В ЮНІСЕФ відзначили, що по всій країні зареєстровано 11 тисяч випадків діареї. 250 пацієнтам встановлено діагноз холера. Дотепер через діарею померли 130 осіб. 25 % усіх випадків захворювання холерою припадає на столицю - Сану. Третина пацієнтів з таким діагнозом - діти.

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Офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Крістіан Линдмайер заявив, що зараз приблизно 7, 6 мільйона єменців живуть в районах, де існує високий ризик заразитися на холеру.

За сприяння ВООЗ в Ємені було відкрито близько 30 центрів з лікування і запобігання холери, однак цього явно недостатньо.

Більшість єменців позбавлені можливості отримувати медичну допомогу, оскільки лікарні зруйновано, а лікарі втекли від конфлікту. У Ємені функціонує менше 45 % лікарень і поліклінік. З березня 2015 року, коли почалися бойові дії, постачання ліків у країну скоротилися на 70 відсотків.

Війна позначилася на всіх сферах життя єменців і довела людей до відчаю. На сьогодні 18,8 мільйонів жителів Ємену потребують термінової гуманітарної допомоги. У найскрутнішому становищі опинилися діти. За даними ЮНІСЕФ, 2,2 мільйона єменських дітей недоїдають.