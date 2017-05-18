ВООЗ назвала країну, у якій споживають найбільше алкоголя

У Європейському регіоні, як і раніше, спостерігаються найвищі у світі показники вживання алкоголю. Рівень споживання алкоголю в 2016 році склав 6,4 літра чистого спирту на людину в віці 15 років і старше. А громадяни Литви випивають майже втричі більше - 18 літрів спирту на рік. Це - найвищий показник в світі.

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Про це йдеться в новій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). До цього лідерство було за білорусами, але зараз вони п'ють менше литовців - 16 літрів спирту в рік на людину. У трійку «лідерів» увійшли і молдавани, що випивають 15, 9 літра чистого спирту на рік.

Середній рівень споживання алкоголю в Росії еквівалентний 13,9 літра чистого етилового спирту на рік на душу населення серед осіб старше 15 років, а в Україні - 12,8 літра. У минулому році у Україні та Естонії було випито однакову кількість алкоголю. Трохи менше - 12, 3 літрів - п'ють в Великій Британії, Польщі та Латвії.

Менше всіх на пострадянському просторі зловживають спиртним в Таджикистані. Споживання алкоголю в 2016 році в цій країні склало 2,9 літра чистого спирту на людину.