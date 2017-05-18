У Європі стрімко зростають показники дитячого ожиріння: щотретій підліток має зайву вагу

У Португалії на Європейському конгресі з ожиріння було представлено нову доповідь ВООЗ, в якій йдеться про стрімке зростання у регіоні числа підлітків із зайвою вагою.

«Незважаючи на боротьбу з проблемою дитячого ожиріння, щотретій підліток в Європі має надлишкову масу тіла або страждає на ожиріння. При цьому найвищі показники ожиріння спостерігаються в країнах Південної Європи і Середземномор'я», - заявила директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Жужанна Якаб.

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Вона рекомендувала урядам вживати більш цілеспрямовані заходи з тим, щоб зупинити цю небезпечну тенденцію.

Дитяче ожиріння вважається однією з найбільш серйозних проблем у сфері охорони громадського здоров'я в XXI столітті. У дітей, що страждають на ожиріння, - вище ризик розвитку діабету другого типу, астми, порушень сну, проблеми з опорно-руховим апаратом і серцево-судинних захворювань у майбутньому. У них також можуть з'явитися психологічні проблеми, а самі вони часто виявляються в соціальній ізоляції.

Деякі батьки не надають цій проблемі значення, вважаючи, що діти підростуть і схуднуть. «Більшість підлітків не зможе позбутися ожиріння: близько 80 відсотків з тих, у кого розвивається ожиріння, матимуть проблеми з масою тіла і в дорослому віці», - вважає керівник Програми з питань харчування, фізичної активності та ожиріння в Європейському регіональному бюро ВООЗ Жоау Бреда.

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У доповіді йдеться, що до ожиріння більш схильні діти в ранньому підлітковому віці, надто хлопці, а також діти з бідних сімей.

Експерти пропонують заохочувати до здорового раціону харчування дітей, а також домагатися того, щоб фізична активність стала невід'ємною частиною повсякденного життя дитини.