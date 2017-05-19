Кількість дітей-біженців без супроводу дорослих зросла в п'ять разів - ООН



За останні сім років у п'ять разів зросла кількість дітей-біженців, що подорожують без супроводу дорослих, повідомляє Центр новин ООН.

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За 2015 і 2016 роки в 80 країнах світу зареєстрували 300 тисяч юних шукачів притулку без батьків. Такі діти піддаються безлічі небезпек: їм загрожує насильство, сексуальні наруги і експлуатація, вони беззахисні перед торговцями людьми. Наприклад, на шляху до Італії 17-річна Мері з Нігерії зіткнулася з насильством і побоями: вона потрапила в рабство до торговця людьми, який три місяці тримав її в Лівії.

Напередодні саміту Великої сімки в Італії в ЮНІСЕФ закликали світових лідерів прийняти План дій, який складається з шести пунктів. Він передбачає захист дітей від насильства, відмова від ув'язнення дітей та поділу сімей, надання дітям-біженцям можливість вчитися, боротьбу з ксенофобією, а також усунення причин, які змушують дітей тікати у інші країни.