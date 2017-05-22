В Італії запровадили обов'язкову вакцинацію дошкільнят

Влада Італії вирішила зробити обов'язковими щеплення від 12 найпоширеніших хвороб для дітей дошкільного віку.

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Як повідомляє Російська служба ВВС, тепер всі діти, які не мають протипоказань, проходитимуть обов'язкову вакцинацію, до того як підуть до школи.

У разі, якщо шестирічна дитина не щеплена, батьків зобов'яжуть заплатити штраф.

Серед обов'язкових щеплень: вакцинація від поліомієліту, дифтерії, правця, гепатиту Б, гемофільної інфекції, менінгіту, кору, свинки, краснухи, кашлюку і вітрянки.

Зазначається, що захворюваність на кір серед дітей в Італії в цьому році різко зросла: за перші місяці 2017 року було зареєстровано в три рази більше випадків захворювання на кір, ніж за весь 2016 рік.

За останні роки кількість щеплених від кору дітей дворічного віку опустилося нижче 80%, тоді як раніше перевищувала 90%. Прем'єр країни Паоло Джентілоні заявив, що кількість дітей, що проходять вакцинацію, знизилася через поширення "антинаукових поглядів".

Останніми роками в Італії популярністю серед молодих батьків користуються теорії про шкоду вакцинації та пов'язані з нею ризики.